Irene Deutsch, Bezirksbäuerin von Jennersdorf, ist neue Landesbäuerin. Deutsch bewirtschaftet mit ihrer Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb in Henndorf. Als Stellvertreterinnen der Landesbäuerin wurden Silvia Toth aus Lutzmannsburg und Ilse Schmidt aus Nickelsdorf gewählt.

„Die Bäuerinnenorganisation will auch junge Frauen, die aus einem nichtbäuerlichen Haus kommen und einen Bauern als Partner haben, für den Berufsstand und für die Mitarbeit in agrarischen und kommunalen Gremien begeistern“, erklärt die neue Landesbäuerin. Die ARGE der Bäuerinnen setzt sich für die Interessen der Landwirtschaft, für die soziale Absicherung und Stärkung der Identität der bäuerlichen Familien im ländlichen Raum ein.

„Wir wollen mitbeschließen und mitgestalten sowie als selbstbewusste, moderne Frau in Familie und Betrieb erfolgreich und glücklich sein“, so Deutsch. Gestärkt und motiviert wollen die neu- und wiedergewählten Vertreterinnen der Bäuerinnen, den Frauen im ländlichen Raum ihre Begeisterung für die Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft der Bäuerinnen des Burgenlandes weitergeben. „Unsere Bäuerinnen verstehen ihre Arbeit als gemeinsames Schaffen mit ihren Männern als gleichgestellte Partnerinnen im landwirtschaftlichen Betrieb“, gratulierte auch Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Stefan Hautzinger.