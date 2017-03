Eine Woche vor der nächsten Gemeinderatssitzung (29. April, 19 Uhr) stehen die Zeichen in der Stadtgemeinde auf Fortschritt. Wie die BVZ bereits berichtete, will Gernot Schmidt den alten Zeltlagerplatz kaufen, um eine Eventlocation daraus zu machen. Ein Grundsatzbeschluss wurde bereits im letzten Jahr vom Gemeinderat gefällt, jetzt soll der Deal über die Bühne gehen.

Ebenso wird der Gemeinderat über einen Grundstückskauf für den neuen Gemeindebauhof entscheiden. Auch die Ausschreibung für einen neuen Gemeindetechniker soll erfolgen, die Stelle wurde nach der Pensionierung von Alois Sommer im letzten Jahr noch nicht neu ausgeschrieben.

Auch zahlreiche Beschlüsse in Sachen Verkehr stehen an

Bürgermeister Hirczy will den Gemeinderat bezüglich der weiteren Vorgehensweise in Sachen Schutzweg und/oder 30er Zone in der Kirchenstraße und Raxer Straße diskutieren lassen. Zudem soll über die geplante 50er Beschränkung im Windischeck abgestimmt werden, die BVZ berichtete. Auch erste Pläne über den bevorstehenden Umbau des Burgenlandhofes sollen gezeigt werden. Wie die BVZ berichtete, hat die OSG das Gebäude gekauft und wird in den kommenden Monaten Wohnungen, Arztpraxen und einen Gastrobetrieb errichten.

Nach längeren Verhandlungen wird auch die Förderung von Studenten mit der Bahn zum Studienort und die Subvention von Jahreskarten für Bahnkunden mit Hauptwohnsitz Jennersdorf endgültig beschlossen. Einen Grundsatzbeschluss dafür gibt es bereits seit Herbst.