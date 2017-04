Der Jennersdorfer Gemeinderat genehmigte am Mittwoch der Vorwoche den Rechnungsabschluss mit großer Mehrheit, lediglich die Fraktion der Grünen und Unabhängigen stimmte dagegen. Bevor es allerdings dazu kam, gab es eine zweistündige Fragestunde von Grünen-Gemeinderat Rudi Dujmovits, der wie schon in den Jahren zuvor, die Erläuterungen im Rechnungsabschluss vermisste. „In den 15 Jahren, in denen ich im Gemeinderat tätig bin, fordere ich ergänzende Erläuterungen, warum für manche Projekte nicht die budgetierten Summen ausgegeben wurden. Auch heuer wurde dies wieder nicht berücksichtigt“, argumentierte Dujmovits seine genauen Fragestellungen vor dem versammelten Gemeinderat, der abgesehen von der Grünen-Fraktion genervt auf die Fragestunde reagierte.

„Es gibt für jede Überschreitung im Budget einen Gemeinderatsbeschluss"

Erklärende Antworten bekam Dujmovits dann aber auch nicht. ÖVP-Stadtchef Bernhard Hirczy meinte auf jede einzelne der rund 50 Fragen von Dujmovits, dass er sie schriftlich beantworten werde. „Es gibt für jede Überschreitung im Budget einen Gemeinderatsbeschluss, für Unterschreitungen ist dies allerdings nicht nötig“, kommentiert Hirczy sein Verhalten in der Sitzung.

Im Zuge der Gemeinderatssitzung wurden auch andere richtungsweisende Beschlüsse gefasst. Unter anderem wurde eine 50er-Beschränkung im Bereich des Windischecks beschlossen, ein Grundstück für den Bau des neuen Bauhofes angekauft, die Vermietung mit Kaufoption des „Alten Zeltlagerplatzes“ an Eventgastronomen Gernot Schmidt beschlossen.

Die Entscheidung, ob in der Kirchenstraße und Raxer Straße eine 30er-Beschränkung kommt oder ein Schutzweg neu aufgebracht wird, wurde vertagt. Ebenfalls beschlossen wurde, dass das Tourismusbüro während der Umbauarbeiten beim Burgenlandhof, in der Gemeinde untergebracht wird. Einen konkreten Zeitplan dafür gibt es allerdings noch nicht.