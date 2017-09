Der ORF wünschte Österreich heute aus Jennersdorf "Guten Morgen". Bei der Übertragung erfuhren die Zuschauer viel Wissenswertes über die Erdäpfel - zu Gast war Startenor Dietmar Kerschbaum.

Am Abend ist in "Daheim in Österreich" die bekannte Fotografin Elfie Semotan zu Gast, die in New York, Wien und dem Südburgenland lebt und arbeitet.