Polizisten stellten fest, dass der Mann verdächtigt wird, 2014 an mindestens sechs Einbrüchen in Einfamilienhäuser in den Bezirken Jennersdorf und Südoststeiermark beteiligt gewesen zu sein, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.

Bei den Taten, die der 26-Jährige aus Ungarn mit zwei Komplizen verübt haben soll, wurde jeweils Geld und Schmuck gestohlen. Es entstand ein Schaden im mittleren, fünfstelligen Bereich. Bei der Befragung durch Ermittler bestritt der Mann die Vorwürfe. Er wurde festgenommen und in eine Grazer Justizanstalt gebracht.