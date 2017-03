Gemeinsam mit einem mittlerweile verstorbenen zweiten Täter brach ein 42-jähriger Ungar in der Nacht von 13. auf 14. Mai 2016 in eine Arztpraxis in Heiligenkreuz ein.

Erst 2015 aus dem Gefängnis entlassen

Vorige Woche musste sich der noch lebende Einbrecher vor Richter Wolfgang Rauter verantworten. In seiner Heimat war der Einbrecher bereits 20-mal gerichtlich verurteilt worden. Er verbrachte zwölf Jahre im Gefängnis, aus dem er erst im September 2015 entlassen wurde.

Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Einbrecher ihre Tat vorbereitet und das Fenster der Patienten-Toilette von innen geöffnet hatten. Durch dieses Fenster waren die beiden Männer in die Ordination eingedrungen und hatten aus einer Kassa 140 Euro Bargeld gestohlen.

„Story“ des Angeklagten klang unglaubwürdig

Vor Gericht behauptete der Ungar, sein Freund habe ihn belogen, indem er behauptete, im Haus, in das sie eindrangen, befinde sich die Wohnung seiner Freundin. Mit dieser, so soll der Freund gesagt haben, habe er Streit gehabt und er wolle nun im Geheimen seine Habseligkeiten abholen.

Er habe seinen Komplizen zur Rede gestellt, als er dessen wahre Absichten erkannte, und versucht, ihm das Geld abzunehmen. Der Richter hielt dem Angeklagten vor, dass seine Geschichte überaus unglaubwürdig klinge. An der geleerten Kassa war die DNA des Angeklagten gefunden worden.

„Den Verstorbenen werden wir leider im Rahmen einer Séance nicht mehr dazu bringen können, dass er etwas von sich gibt“, bedauerte der Richter und beendete das Verfahren mit einem Urteil: Der Ungar muss weitere 18 Monate im Gefängnis absitzen und 140 Euro ans Gericht bezahlen.

Der nicht von einem Anwalt vertretene Ungar kündigte an, gegen die Strafe Berufung einlegen zu wollen, weil ihm diese zu hoch erscheine. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.