Neueröffnung der Praxis. Urologe Nikolaus Leontaridis beschäftigt in seiner neuen Ordination Jennersdorf und in Feldbach insgesamt fünf Mitarbeiterinnen. Für Leontaridis, der in Jennersdorf bereits bis Oktober 2015 als Wahlarzt tätig war, ist das neben Feldbach der zweite Standort. Geöffnet hat die Praxis dienstags von 14 bis 17 Uhr und donnerstags von 7 bis 11 Uhr. Zur Eröffnung gratulierte auch Bürgermeister Bernhard Hirczy.

