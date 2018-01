Geht es nach Landesrat Hans Peter Doskozil, dann bekommt bald jeder Bezirk des Burgenlandes eine Akut-Ordination, wie es sie seit dem Vorjahr im Krankenhaus Oberwart gibt. Damit erreicht werden soll, dass die ärztliche Versorgung auch in den Abendstunden gewährleistet wird und in weiterer Folge will man dadurch den Beruf des Landarztes attraktiver machen.

Weil der Bezirk Jennersdorf kein Krankenhaus hat, soll die sogenannte Akut-Ordination mit privaten Trägern errichtet werden. Hier bringt sich jetzt das Rote Kreuz ins Spiel. „Wir sind daran sehr interessiert, die Räumlichkeiten zu Verfügung zu stellen. Es wurden bereits Gespräche geführt, die hoffentlich positiv ausfallen“, sagt Bezirksstellenleiter Hubert Janics auf Anfrage der BVZ.

Auch ÖVP-Landtagsabgeordneter Bernhard Hirczy stößt ins selbe Horn. „Die Räumlichkeiten in der Bezirksstelle wären mit der besten Infrastruktur ausgestattet. Gerade im Bezirk Jennersdorf, wo es kein Spital gibt, ist diese Einrichtung für die Erstversorgung enorm wichtig“, so Hirczy. Landesrat Dosozil bestätig die Verhandlungen mit privaten Trägern, die gemeinsam mit der Ärztekammer und der Gebietskrankenkasse geführt werden. Starten soll die Akut-Ordinationen dann flächendeckend in allen Bezirken am 1. April.

In einer Akut-Ordination werden Patienten behandelt, die mit leichten Beschwerden kommen und nicht im Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Davon profitieren würden auch die praktischen Ärzte des Bezirks, die wochentags zwischen 17 und 22 Uhr Dienst versehen würden. Wer nach 22 Uhr einen Arzt braucht, muss ins Spital.