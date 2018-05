Der Höhenflug auf dem burgenländischen Arbeitsmarkt hält an. Und auch bei den aktuellen April-Daten verzeichnet der Bezirk Jennersdorf Bestwerte. Mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um 26,5 Prozent gegenüber April 2017 verzeichnet der Bezirk neuerlich den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit.

Von diesem extrem positiven Trend profitieren alle Altersgruppen — mit minus 42,2 Prozent geht die Arbeitslosigkeit aber bei jungen Menschen bis 24 Jahre besonders stark zurück. Derzeit befinden sich auch um 13,8 Prozent weniger Menschen in Schulungen. Sehr erfreut zeigt sich Harald Braun, Leiter des AMS Jennersdorf, über die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in „seinem“ Bezirk. „Der Aufschwung dauert nun schon seit eineinhalb Jahren an und setzt sich unverändert fort. Geht es so weiter, dann reden wir im Sommer von Vollbeschäftigung“, will Braun positiv in die Zukunft blicken.

„Das ist ein schöner Erfolg, der auf eine starke Konjunktur und die aktive Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik zurückzuführen ist“, meint SPÖ-Landtagsabgeordneter Ewald Schnecker. „Weitere Impulse werde der Infrastrukturausbau und die Kooperation mit ‚Joanneum Research‘ bringen“, ist Schnecker überzeugt.