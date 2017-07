BVZ

An den österreichischen Spitzenreiter in Sachen Neuzulassungen von E-Autos im ersten Halbjahr 2017, dem 1. Wiener Bezirk (7 Prozent), kommt Jennersdorf mit einem Anteil von 2,9 Prozent nicht heran – im Österreichvergleich liegt der südlichste Bezirk des Landes aber an der sechsten Stelle. In absoluten Zahlen zeigt sich dennoch deutlich, dass der Anteil von E-Autos noch relativ gering ist: Nur sieben neue E-Autos wurden im ersten Halbjahr im Bezirk Jennersdorf neu angemeldet, im Bezirk Oberwart waren es elf (1,1 Prozent aller Neuzulassungen) und im Bezirk Güssing ebenfalls sieben (1,2 Prozent) – das ergibt 25 für das südliche Burgenland. Insgesamt wurden im Burgenland im ersten Halbjahr 76 E-Autos neu zum Verkehr zugelassen.

Die höchste Dichte an Elektro-Tankstellen gibt es im Bezirk Oberwart, je weiter südlich man kommt, desto dünner wird das Netz . Gleich neun von den insgesamt 33 Standorten werden von der Energie Burgenland betrieben.