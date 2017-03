Jennersdorf

Nachdem die Iduna-Benefizflohmärkte sehr gut angelaufen sind, folgte die Anmietung von neuen Räumlichkeiten im Jänner 2016 und die Ausweitung des Verkaufs jeden Freitag zwischen 8.30 und 12.30 Uhr. Mittlerweile haben drei Mitarbeiter einen Arbeitsplatz gefunden.

Am Freitag, dem 3. März, wird das „Iduna“ Warenhaus in der Hauptstraße 27 eröffnet. In Kooperation mit dem Burgenländischen Müllverband ist der Verein „Iduna“ die Ausgabe- und Annahmestelle der ReUse Boxen für: Kleidung, Spielwaren, Bücher, Hausrat und Sportartikel.