Die Bürgerliste „Zukunft“ fordert die Errichtung eines Geh- und Radwegs zwischen St. Martin und Jennersdorf. Der rund 500 Meter lange Weg soll begleitend zur Bundesstraße B57 errichtet werden.

Nach dem Hinweis eines Users und Kontaktaufnahme der BVZ mit Bürgermeister Reinhard Deutsch und Initiator Ernst Mayer von der Bürgerliste „Zukunft“, liegen die Unterschriftenlisten nun auch im Gemeindeamt in Jennersdorf auf, ebenso beim praktischen Arzt Dr. Ehrne. Die Unterschriftenlisten sollen dann an Verkehrslandesrat Hans Peter Doskozil bei einem Gemeindebesuch in St. Martin an der Raab übergeben werden.