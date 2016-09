Mit seinem druckvollen Mix aus Soul, Funk, Jazz und Blues ist Raphael Wressnig zum Inbegriff eines modernen Hammond Organisten geworden und zählt aktuell zu den einflussreichsten Musikern auf seinem Instrument.

Seine Tourneen führen ihn von Istanbul bis Kopenhagen, von Moskau bis in die Karibik, von Nordafrika bis in den Nahen Osten, von Paris bis nach Wien, eben noch auf Tournee in Brasilien kommt er mit neuer Platte im Gepäck nach Königsdorf!

Eintritt Freie Spende.

