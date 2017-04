Über eine weitere internationale Auszeichnung darf sich die aus Maria Bild bei Jennersdorf stammende Winzerfamilie Gratl freuen. Ein reinsortiger Cabernet-Sauvignon mit der Bezeichnung „Riede“ des Jahrgangs 2007 holte bei der wohl wichtigsten deutschen Weinbewertung, der „Berliner Wein-Trophy“, in der internationalen Kategorie „Gold“.

Der diesjährige Bewerb fand unter der strengen Aufsicht der OIV, der Internationalen Institution für Rebe und Wein, und des UIOE – dem Weltbund der Önologen – statt. 500 internationale Juroren verkosteten und bewerteten mehr als 17.000 eingereichte Proben. Der Maria Bilder Cabernet-Sauvignon wurde außerdem für die „5. Asia Wine Trophy“ nominiert, die im Herbst in der südkoreanischen Metropole Daejeon ausgetragen wird. Die Trauben des Siegerweines wachsen in den Rieden rund um den Weinbaubetrieb in Maria Bild, der Wein reifte 48 Monate in kleinen Barriques.

Die Winzerfamilie Gratl produziert im Wallfahrtsort Maria Bild zu 80 Prozent Rotweine, wichtigste Sorte ist Blaufränkisch. Bei den Weißweinen dominiert Sauvignon Blanc. Unweit der bekannten Pilgerwege, die zu der aus dem 18. Jahrhundert stammenden Wallfahrtskirche führen, wachsen jene Rotweintrauben, aus denen unter anderem der bekannte Pilgerwein kreiert wird.