Jetzt ist es fix: Das Rufsammeltaxi für den ganzen Bezirk Jennersdorf startet am 4. Mai. Zuletzt haben die Gemeinderäte von Deutsch Kaltenbrunn und Rudersdorf zugestimmt, in Eltendorf wird ein positiver Beschluss bei der nächsten Sitzung (noch im April) erwartet.

Ein erster Beitrittsantrag war im Gemeinderat im Jänner mit den Stimmen von SPÖ und Bürgerliste abgelehnt worden. „Nachdem nun die Stadtgemeinde Fürstenfeld ins Taxi-System aufgenommen wurde, steigen die Chancen, dass sich auch unser Gemeinderat mehrheitlich zum Beitritt entschließt“, sieht Bürgermeister Josef Pfeiffer (ÖVP) dem Projekt positiv entgegen.

Bevölkerung soll vom Rufsammeltaxi profitieren

Damit sind dann alle zwölf Gemeinden Teil des Mikro-ÖV-Systems. Die Bevölkerung bekommt damit die Möglichkeit, Einkäufe, Arztbesuche oder sonstige Wege in der Gemeinde oder im Bezirksvorort unabhängig und preiswert zu erledigen. An drei Tagen der Woche, zu bestimmten Zeiten, sind Fahrten im Ort um zwei Euro, und Fahrten in den Bezirksvorort und nach Fürstenfeld um vier beziehungsweise acht Euro möglich. In Jennersdorf fährt das Taxi von Montag bis Freitag.

Läuft der Taxi-Betrieb reibungslos, wird eine weitere Destination angedacht. „Wir wollen in weiterer Folge auch Güssing anfahren, dazu müssen wir aber erst Erhebungen durchführen“, denkt Projektinitiator Bernhard Hirczy an die Zukunft des Projekts.