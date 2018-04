Ende des Vorjahres wurde bekannt, dass Raiffeisen insgesamt 15 Kleinstbankstellen in den Bezirken Güssing und Jennersdorf schließen will. Auch die Bankstelle in Minihof Liebau war eine davon. In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde nun beschlossen, dass die Gemeinde das Gebäude übernimmt.

„Wir haben uns dafür entschieden, dass es für den Ort das Beste ist, wenn die Räume, in denen die ehemalige Bank untergebracht war, an ein Unternehmen vermietet werden“, erklärt Bürgermeister Helmut Sampt. Einen Namen will er vorerst noch nicht nennen. „Wir stehen derzeit noch mitten in den Verhandlungen, eine Lösung zeichnet sich aber bereits ab“, so der Ortschef.

Die Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoss wurden von der Gemeinde mit dem gesamten Inventar übernommen und werden dann ebenso weitervermietet. Weiterhin offen ist, ob der Bankomat erhalten bleibt. „Wir bemühen uns sehr, dass der Bankomat auch nach Juni noch vorhanden ist. Wir haben bereits einige Banken eingeladen, Angebote abzugeben“, erklärt Sampt.