Bürgermeister Helmut Sampt lud die Unternehmer der Marktgemeinde zum Unternehmerstammtisch mit dem Thema „Entwicklung einer gesunden Nahversorgung“ ein. Über 20 Interessierte sind der Einladung gefolgt und konnten Informationen und Impulse von den Referenten mit in ihre Betriebe nehmen.

Neben Bürgermeister Helmut Sampt, hielt auch Gemeindearzt Ernst Eicher ein Referat, in dem er seinen Werdegang, seine regionalen Anliegen und vor allem seine Motivation für die Umsetzung eines Nahversorgungs- und Gesundheitszentrums darstellte und die Chancen, die allen Unternehmern damit entstehen können. Werner Unger gab Einblicke in die Aufgaben, Ziele und Leistungsbereiche als neu eingesetzter Südburgenland-Manager. Ein besonderes Anliegen ist ihm Arbeit in der Nähe der Heimat zu schaffen und die vorhandenen Kräfte zu bündeln.

Handel und Gastronomie überdurchschnittlich gut vertreten

Weiters war die Wirtschaftskammer durch Obmann Reinhard Deutsch vertreten. Dieser stellte fest, dass in Minihof-Liebau unter den 81 gewerblich erfassten Unternehmern, beispielsweise der letzten Fleischermeister des Bezirkes tätig ist oder eine der drei Bäckereien des Bezirkes ansässig ist, aber auch der Handel und Gastronomie überdurchschnittlich gut vertreten sind. Zum Abschluss stellte Roman Schmidt, Erfinder der Marke Vulkanland, Fragen an die Unternehmer und „brachte diese zum Nachdenken über vielleicht vergebene Chancen, aber zugleich auch Hoffnung, dass gemeinsame Anliegen ein Motor für die Entwicklung einer gesunden Nahversorgung sein können“, erklärte Bürgermeister Sampt.