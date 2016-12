In einer Führung zeigten die Florianis den Schülern das Feuerwehrhaus. Der Höhepunkt an diesem Vormittag war, als die Schüler an einigen Einsatzgeräten selbst Hand anlegen durften.

Kommandant HBI Franz Ehritz begrüßte die Volksschulkinder mit ihren Lehrkräften sowie Bürgermeister Josef Korpitsch recht herzlich im Feuerwehrhaus zu der Informationsveranstaltung.

Den Schülern wurde die Geschichte der Ortsfeuerwehr Mogersdorf-Ort, sowie der Sinn und die Aufgaben einer freiwilligen Feuerwehr nähergebracht. Danach wurden ihnen die Fahrzeuge und die verschiedensten Gerätschaften der Feuerwehr vorgezeigt. Mit großem Interesse folgten die Kinder den Erklärungen der Feuerwehrmitglieder.

Die Begeisterung fand keine Grenzen als die Kinder selbst an den Strahlrohren, Feuerlöschern und Gerätschaften unter fachlicher Aufsicht Hand anlegen durften. Anschließend wurde mit den Jungflorianis der Zukunft das Feuerwehrhaus besichtigt und ihnen wurde der Dienst- und Einsatzablauf im Gebäude nähergebracht.

Zum Abschluss gab es für die Schüler eine gesunde Jause in Form von Butterbrot mit Honig und Tee.

Für die Kinder war dies ein freudiger Vormittag wo alle ihren Spaß hatten und sie gleichzeitig lernten, wie die größte Einsatzorganisation des Landes funktioniert und welche Möglichkeiten und Geräte der Feuerwehr zur Brand-, Katastrophen- und Unfallbekämpfung zur Verfügung stehen.

Zum Abschluss bedankte sich HBI Ehritz noch bei den Kindern für ihre Aufmerksamkeit. In seinen Abschlussworten merkte er an, dass er sich freuen würde, einige der Kinder in Zukunft wieder bei der Feuerwehr als Mitglieder begrüßen zu dürfen.