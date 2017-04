Derzeit ist die Gemeinde Eltendorf ohne Nahversorger. Der Sparmarkt ist seit 4. April geschlossen, über die Gründe kann nur gemunkelt werden. Anton Krenn führte den Markt über 15 Jahre, „die Zahlen stimmen und der Standort ist attraktiv“, weiß Bürgermeister Josef Pfeiffer, der von einem angeblichen Konkursverfahren gegen den Betreiber zwar gehört hat, dieses aber nicht bestätigen möchte.

Fix ist, dass der Markt vorübergehend geschlossen bleibt, Kunden müssen nach Heiligenkreuz, Königsdorf oder in andere Ortschaften zum Einkaufen ausweichen.

An Lösungen wird gearbeitet

Spar Österreich und auch die Gemeinde Eltendorf sind in dieser Causa sehr bemüht, den Markt so schnell als möglich wieder zu eröffnen. Erste Gesprächen wurden bereits geführt. „Möglicherweise soll der Nahversorger direkt von Spar Österreich geführt werden. Das Geschäft soll davor aber saniert und möglicherweise sogar erweitert werden“, erklärt Bürgermeister Pfeiffer nach einem Gespräch mit dem Konzern am Montagvormittag.