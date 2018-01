Präsentation der Schule als Abschlussarbeit .

So wie die Schüler/innen am Gymnasium ihre vorwissenschaftliche Arbeit (VwA) erstellen müssen, so haben die Schüler/innen an der i-NOVA Handelsschule dies in Form einer Abschlussarbeit zu erfüllen. Dies kann im Unterschied zum BORG auch als Teamarbeit erfolgen. Eine Gruppe aus der der i-NOVA Jennersdorf hat sich als Thema ihre Schule selbst ausgesucht.