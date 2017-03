Gastronomisch tut sich derzeit einiges in Rudersdorf. Wie die BVZ bereits berichtete, hat die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft das Gebäude, in dem das Café „la perla“ untergebracht war, gekauft. Aus dem ehemaligen Café, das von der Bäckerei Hütter aus Jennersdorf übernommen wurde, ist mittlerweile ein richtiger Treffpunkt für Jung und Alt geworden.

„Die Bäckerei ist ein Kommunikationseck in der Gemeinde. Die Entwicklung ist wirklich großartig zu beobachten“, freut sich OSG-Obmann Alfred Kollar. Aber die OSG, wäre nicht die OSG, wenn nicht schon ein nächstes Projekt in Planung wäre.

Vorbereitungen für Genussbauernladen laufen auf Hochtouren

Gleich im Anschluss an die Bäckerei eröffnen Siegfried Thorschütz und sein Neffe Jürgen einen Genussbauernladen mit einer Imbissecke. Die Familie Thorschütz betreibt einen Bauernhof in Königsdorf und wurde für ihre Produkte schon mehrfach ausgezeichnet. Los geht‘s bereits am 1. April. „Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren“, heißt es von den Besitzern.

Für OSG-Obmann Alfred Kollar könnte sich das gastronomische Angebot gar nicht besser entwickeln. „Hinsichtlich der Nahversorgung haben wir mit der Bäckerei Hütter und dem Genussbauernladen der Familie Thorschütz ein umfassendes Angebot geschaffen. Derzeit sind wir dabei, die weitere Planung für das Gebäude vorzunehmen“, so Kollar. Im hinteren Teil sollen nämlich Wohnungen entstehen.

Laut Gerüchten gibt es auch Neuigkeiten von der Pizzeria Montefusco, die seit Jahresbeginn geschlossen ist. Das italienische Restaurant soll angeblich im ehemaligen Gasthof Schabhüttl seine neue Heimat finden, eine Bestätigung dafür gab es bis zum Redaktionsschluss aber nicht.