This route is special and it´s synonymous with freedom. It´s like a myth to be on Mother Road that bads through eight states: Illinois, Missouri, Kansas , Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, and California.

Das war das Motto eines Projekts mit dem sich die Schüler und Schülerinnen der 4a und 4b Klasse im Wahlpflichtfach ENRICHED ENGLISH beschäftigt haben.

Den Höhepunkt bildeten die Präsentationen mit den LAPBOOKS, die sehr einfallsreich und aufwendig gestaltet wurden.

Mrs. Riegelbauer: The students did a great job!