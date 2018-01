Informationsabend am Gymnasium und der i-NOVA Jennersdorf

"Open House“ am Gymnasium und der i-NOVA Jennersdorf .

Über großes Interesse am „Tag der offenen Tür“, bei dem die unterschiedlichen Bildungswege am Gymnasium und der i-NOVA Jennersdorf der Öffentlichkeit präsentiert worden sind, konnte sich Dir. Mag. Peter Pommer bei seiner Begrüßung freuen. Lisa Halper und Lena Muhr aus der 3. Klasse stellten kurz die Inhalte der i-NOVA vor, ehe Simon Pock, Schüler der 7b Klasse, die vier Bildungswege (Sport, NaWi, Sprachen und Informatik) am Gymnasium erläuterte.

Im Anschluss konnten die Besucher das Schulgebäude erkunden, Ausstellungen besichtigen, detaillierte Informationen einholen, bzw. bei spannenden Experimente und Vorführungen sich unterhalten lassen oder die kulinarischen Schmankerl genießen.