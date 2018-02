Mit Sägemehl beladener Sattelzug verunglückt .

Bei Mogersdorf (Bezirk Jennersdorf) ist am Mittwoch ein mit Sägemehl beladener Sattelzug aus Slowenien von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt. Der 26-jährige Lenker blieb unverletzt, berichtete die Polizei am Donnerstag.