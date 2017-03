Die Therme Loipersdorf hat seit dem Jahr 2010 mehr als 18 Millionen Euro in die Grunderneuerung und in den Hotelkauf „Das Sonnreich Thermenhotel Loipersdorf“ investiert. Im selben Zeitraum gelang es, die Bankverbindlichkeiten aus dem Thermenkauf — 2002 wurde die Therme vom Land Steiermark durch Gemeinden, darunter auch die Stadtgemeinde Jennersdorf und Wirtschaftstreibende der Region gekauft – zu reduzieren.

Auch die jüngsten Investitionen, insbesondere das erst im August erworbene Thermenhotel „Das Sonnenreich“, entwickeln sich über den Erwartungen. Heuer noch werden fast vier Millionen Euro in das „Restyling“ des größten der fünf Hotels an der Therme investiert. Auch die vier angestammten Hotels haben fast 30 Millionen Euro in die Modernisierung der Traditionshäuser investiert.

Generationswechsel soll realisiert werden

Das Beiratsteam hat mit dem Beschluss des Budgets für das Wirtschaftsjahr 2017/18 grünes Licht für ein umfangreiches Investitionsbudget, welches mehr als doppelt so hoch als jenes vor der Restrukturierung ist, gegeben. Gleichzeitig möchte man bis zum 30. September einen Generationswechsel im Beirat realisieren. Vorsitzender Johann Urschler will sein Amt zurücklegen. Auch Thermengeschäftsführer Wolfgang Wieser wird sein Engagement beenden.

Er meint: „Es waren die schönsten und intensivsten Jahre in meiner bisherigen 30-jährigen Berufslaufbahn. Ich habe den Wunsch nach einer neuen Herausforderung verspürt. Nach einer kurzen Babypause – das sechste Kind wird Ende August schlüpfen – werde ich eine neue Aufgabe in Verbundenheit mit der Region wahrnehmen.“