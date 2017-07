Der Mann aus dem Bezirk Jennersdorf arbeitete als Bediensteter eines Unternehmens auf der Baustelle in Mogersdorf. Am Donnerstag-Morgen führte er auf dem Dachstuhl Zimmererarbeiten durch. Dabei dürfte er das Gleichgewicht verloren haben und abgerutscht sein. Er stürzte aus etwa sechs Metern Höhe in die Tiefe.

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen erlag der Arbeiter noch auf der Baustelle seinen schweren Verletzungen.

Das Arbeitsinspektorat führt die weiteren Erhebungen durch und veranlasste die Schließung der Baustelle.