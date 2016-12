1500 Euro Spende durch Adventzauber .

Großartige Spende von gesamt 1500€ wurde vom UTC Jennersdorf - jeweils 750,-- Euro, der Reinerlös von zwei Veranstaltungstagen beim Jennersdorfer Adventzauber, zugunsten der Kinderkrebshilfte am St. Anna Kinderspital, sowie an die Organisation "Kid? - never give up your dream" vergeben.