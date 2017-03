Fünf Tage wach – so wird‘s wohl einigen Jennersdorfern am Jubiläumswochenende anlässlich 40 Jahre Stadterhebung gehen. Vom 24. bis 28. Mai wird es nämlich an fünf Tagen ein umfangreiches Festprogramm geben, um die Stadt ordentlich hoch leben zu lassen.

Ein bisschen Nostalgie spielt bei den Planungen aber auch eine Rolle. „Vor 40 Jahren, als Jennersdorf zur Stadt erhoben wurde, gab es ein Autodrom und ein Ringelspiel für die Kinder. Das soll auch heuer bei den Jubiläumsfeierlichkeiten so sein“, erklärt Vizebürgermeisterin Gabi Lechner, die mit der Organisation betraut ist.

Als besonderes Highlight werden die Wiener Sängerknaben ein Konzert in Jennersdorf geben. Zwar nicht wie gewohnt in einem Konzertsaal, sondern in einem Festzelt. „Der Auftritt ist bereits fix, Details, vor allem was die Akustik im Zelt betrifft, müssen allerdings noch geklärt werden“, meint Lechner. Voraussichtlich werden 27 Burschen auftreten. Das Zelt wird Platz für rund 700 Personen bieten.