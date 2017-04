Insgesamt 92 Jugendliche traten in den sechs verschiedenen Stufen an.

Das Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf und die Feuerwehr Welten waren vor Kurzem die Veranstalter des Wissenstest der Feuerwehrjugend des Bezirkes Jennersdorf. Bezirksfeuerwehrjugendreferent HBI Willibald Deutsch freute sich über 92 jugendliche Starter in den Wissenstest-Stufen 1 bis 6. Ihm zur Seite standen 18 Bewerter, die für einen fairen und reibungslosen Bewerbsverlauf sorgten.

Die jungen Mädchen und Burschen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren stellten ihr Wissen in Feuerwehrtechnik, in der Knotenkunde und über die Organisation der Feuerwehr eindrucksvoll unter Beweis.

Die 13 Teilnehmer in der Stufe 6 (Feuerwehrjugend-Matura) sind berechtigt, bei dem im Herbst stattfindenden Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold anzutreten. Dieser bildet zusammen mit der „TRMA 1“ den Abschluss der sogenannten „Grundausbildung“ und es erfolgt der Übertritt in den aktiven Feuerwehrdienst.