„KID? NEVER GIVE UP YOUR DREAM!“ konnte seit der Gründung im Jahr 2014 bereits zahlreichen Kindern mit besonderen Bedürfnissen Unterstützung bieten. Der Verein sammelt Spenden und verzichtet auf weitere institutionelle Hilfe. Ganz egal, ob eine Spezialtherapie, barrierefreie Badezimmer, Pflegehilfe oder Fördermaßnahmen benötigt werden – der Fürstenfelder Sandro Werbanschitz und sein Team sind immer dann zur Stelle, wenn es darum geht, schnell und unbürokratisch zu helfen.

Für die nahende Outdoor-Saison haben sich er und seine Helfer Jürgen Krancz, Thomas Kapler und Marek Wolosz eine ganz besondere Aktion ausgedacht: Im Zeitraum von 24. bis 28. April haben sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen und Institutionen die Möglichkeit, ihre Gärten, Obstwiesen und andere Grünflächen gegen eine freiwillige Spende mähen zu lassen. Alle Erlöse dieser Woche gehen zu 100 Prozent an den Verein „KID?“ und somit ohne jegliche Abzüge direkt an die Kinder. Alle Interessenten können ab sofort einen Termin unter 0664/ 8941502 vereinbaren.

„Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Leute anrufen und wir damit gemeinsam viel erreichen und Gutes tun können“, so Werbanschitz. Die Übergabe aller Erlöse dieser Spendenwoche erfolgt am Samstag, dem 29. April, ab 14 Uhr, am Sportplatz in Wörth an der Lafnitz.