Die Anklage wirft dem Mann vor, im März bei einem Streit am Anwesen der verstorbenen Eltern im Bezirk Jennersdorf seinen 61-jährigen Bruder mit einer Pistole angeschossen zu haben (BVZ.at hatte berichtet, siehe ganz unten). Zum Prozessbeginn bestritt der Angeklagte die Tötungsabsicht.

Nach dem Tod des Vaters hätten zwischen den Brüdern Erbschaftsstreitigkeiten begonnen, die sich 2015 nach dem Ableben der Mutter noch verschärft hätten, stellte Staatsanwalt Heinz Prinke fest.

Am Tattag, dem 25. März, sei der Angeklagte zu der Landwirtschaft gefahren und habe erfahren, dass sein Bruder Geräte verkaufen wolle. Beim Eingang angekommen, habe er den Bruder noch aus dem Auto heraus angeherrscht.

"Ich baller' dich weg" und Pfefferspray

Nach dem Aussteigen seien auch Worte wie "Ich baller' dich weg" gefallen. Der ältere Bruder habe den 54-Jährigen mit Pfefferspray angesprüht, sei in die Küche gelaufen und habe die Tür verschlossen. Der Angeklagte habe dann von außen auf die Verglasung der Küchentür geschossen und den 61-Jährigen getroffen, der einen Unterarmdurchschuss und einen Bauchsteckschuss erlitt.

Laut den Ausführungen der Sachverständigen habe das Glas und ein Vorhang die Kugel so verlangsamt, dass sie nicht tiefer eindringen konnte, so Prinke. Nach der Tat sei der Angeklagte zur Polizei gefahren und habe seinen Bruder wegen der Pfefferspray-Attacke angezeigt.

Nicht ein Erbschaftsstreit, sondern ein Streit innerhalb der Familie des Angeklagten habe sich bereits seit Jahren hingezogen, führte Verteidiger Gerald Ruhri aus. Sein Mandant habe wegen der Alkoholsucht des Vaters schon in jungen Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb führen müssen. Der Vater habe seinen Hälfteanteil vor seinem Tod auf den 61-jährigen Bruder übertragen.

Alkoholprobleme: Zweimal besachwaltert

Die Mutter, die 2015 starb, überschrieb ihre Hälfte dem Angeklagten, womit die beiden Brüder, die völlig unterschiedlicher Auffassung über die Führung der Landwirtschaft gewesen seien, durch die Miteigentumsverhältnisse "aneinandergekettet" gewesen seien.

Der 61-jährige Bruder sei zudem wegen Alkoholproblemen zweimal unter Aufsicht eines Sachwalters gestellt worden. Nach der Beendigung dieser Maßnahme habe er begonnen, Geräte vom Bauernhof zu verkaufen, um seinen Lebensunterhalt und seine Alkoholsucht zu finanzieren, schilderte Ruhri. Der 61-Jährige sei schon wegen einer früheren Pfefferspray-Attacke auf den Angeklagten einmal weggewiesen worden.

Am Tattag habe der 61-Jährige seinen Mandanten schon nach dem Eintreffen beim Anwesen einmal mit Pfefferspray angesprüht. Aus der Küche heraus habe er den 54-Jährigen dann noch einmal besprüht, worauf dieser in seine Tasche griff, die Pistole zog und geschossen habe. Die Waffe habe der Angeklagte vor einigen Wochen im Haus gefunden. An diesem Tag habe er die Pistole lediglich bei sich gehabt, um sie zurückzubringen.

"Mein Mandant bestreitet nicht, dass er durch diese Scheibe geschossen hat", sagte Ruhri. Aber der 54-Jährige habe nicht gezielt, sondern "aus der Hüfte" geschossen. Der Angeklagte werde sich "im Sinne einer Körperverletzung" schuldig bekennen.