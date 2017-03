Ein Quintett (zwischen 22 und 35 Jahre alt) aus dem Bezirk Jennersdorf versuchte am Freitagnachmittag ein Osterfeuer zu errichten. Dabei stapelten die Männer diverse Holzstämme sowie Äste und diverses Gestrüpp (Heckenschnitt, etc.) für die beliebte Brauchtumsveranstaltung auf.

Gegen 14.45 Uhr wollte einer der fünf, ein 28-Jähriger, zwischen den beiden Fichtenstämmen ein Seil zwecks Stabilisierung anbringen und kletterte ohne Hilfsmittel einen der Stämme hoch - dabei dürfte er den Halt verloren haben und stürzte aus einer Höhe von vier Metern ab.

Der Notarzthubschrauber Christophorus 16 rückte an und brachte den Verletzten in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung. "Fremdverschulden wurde vorerst nicht erhoben", gab die Polizei in einer Aussendung bekannt.