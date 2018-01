Seit mehr als 30 Jahren sind wir als Aluminium-Großhändler tätig und beliefern unsere Kunden in mehr als 60 Länder weltweit. Unser Produktportfolio enthält Standard- und Spezialprofile, Zaunsysteme, Fittings und Bleche aus Aluminium. Mit unseren rund 90 Mitarbeitern legen wir großen Wert auf Kundenzufriedenheit, höchste Qualität unserer Produkte und erstklassigen Service in allen Bereichen.

Deine Aufgaben

Zustellfahrten zu unseren Kunden

Tourenfahrten in Österreich und nach Bedarf in Nachbarländer

Ein- bzw. Zweitagestouren

Deine Qualifikation

C-Führerschein oder Berufskraftfahrerausbildung

Fahrerkarte C95

Verlässlichkeit

Selbständigkeit

Körperliche Fitness für die Beladung der Fahrzeuge

Sehr gute Deutschkenntnisse

Unser Angebot

Du bist Teil unseres Fuhrparkteams und verantwortlich für die zuverlässige Lieferung der Ware an unsere Kunden.



Deine tägliche Arbeit wird durch ein Backoffice Team unterstützt. Das Team plant für dich die Touren mit einem großzügigen Zeitfenster und steht für Rückfragen und Verständigungen der Kunden bei Verzögerungen zur Verfügung.

Gemeinsam arbeitet ihr an einer schnellen und zeitgerechten Zustellung. Durch deine Arbeit übernimmst du einen wichtigen Teil der Serviceleistung der Firma Ingrid L. Blecha und bist daher auch für die Kundenzufriedenheit mitverantwortlich.



Unser Fuhrpark besteht aus neun LKWs und wird von unserem Instandhaltungsteam gewartet. Für deine ein- oder zweitägigen Touren werden die beladenen LKWs in einer LKW-Garage bereit gestellt.

Das hast du dir echt verdient

Wir bieten dir eine leistungsgerechte Bezahlung ab EUR 23.940,00 brutto/Jahr. Eine Überbezahlung ist möglich, abhängig von deiner Qualifikation und Erfahrung. Darüber hinaus gibt’s bei uns zahlreiche Benefits!

Deine Benefits

Moderner Fuhrpark und LKW-Garage

Interne und externe Schulungen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten

Eine betriebliche Gesundheitsförderung (Gymnastikkurs, Massagen, Betriebsarzt, Firmen-Fußballverein FC Blecha)

Mineralwasser

Mitarbeiter-Parkplätze

Inanspruchnahme von Mitarbeiterwohnungen als Starthilfe

Firmensitz am Stadtrand von Neunkirchen in ruhiger Umgebung

Monatliches Lebensmittelpaket

Ein respektvoller Umgang miteinander

Freundliche Kollegen und ein angenehmes Arbeitsumfeld

Flache Hierarchien

Betriebsveranstaltungen (Mitarbeiterfest, Grillfeiern, u. v. m.)

Betriebsausflüge, Incentives und Sportevents

Du suchst eine anspruchsvolle Herausforderung in einem global agierenden Unternehmen? Bereichere unser Team und bewirb dich!



Bitte sende uns deine Bewerbung ausschließlich per E-Mail an

Frau Maria Hatzl | M.Hatzl@blecha.at