Seit mehr als 30 Jahren sind wir als Aluminium-Großhändler tätig und beliefern unsere Kunden in mehr als 60 Länder weltweit. Unser Produktportfolio enthält Standard- und Spezialprofile, Zaunsysteme, Fittings und Bleche aus Aluminium. Mit unseren rund 90 Mitarbeitern legen wir großen Wert auf Kundenzufriedenheit, höchste Qualität unserer Produkte und erstklassigen Service in allen Bereichen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen

Mitarbeiter für den Verkauf im Spanischen Raum (m/w)

Deine Aufgaben

Aktive telefonische Kundenberatung / Kundenbetreuung und Auftragsannahme

Ausarbeitung von Angeboten und Bestellungen

Überwachung der Kreditlimitgrenzen und Bonitätskontrolle mit dem zuständigen Verkaufsleiter

Wissen um Kundenportfolio und daraus resultierende Preisgestaltung

Unterstützung des Einkaufs bei Reklamationsabwicklung

Kooperation mit Verkaufsleitung

Information über Marktvorgänge und Wettbewerbsbeobachtung

Aktive Nachbearbeitung und Kundenakquisition im Anschluss an Verkaufsaktionen

Übersetzungen für Verkaufsunterlagen, Homepage, Kundeninformationen, etc.

Messebesuche / Kundenbesuche

Deine Qualifikation

Sehr gute Spanischkenntnisse in Wort und Schrift

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Sympathische Telefonstimme und positive Ausstrahlung

Gute Kenntnisse in MS-Office

Kunden- und Lösungsorientierung

Teamfähigkeit

Verhandlungsgeschick und Abschlussstärke bei Verkaufsgesprächen

Gute und klare Ausdrucksweise

Unser Angebot

Du bist Teil unseres Verkaufsteams und verantwortlich für das Verkaufsgebiet in Spanien. Du betreust im Tagesgeschäft deine Kunden telefonisch und per E-Mail und stehst ihnen beratend zur Seite. Mit unserem digitalen Dokumentenmanagementsystem arbeitest du Anfragen aus und erstellst dazu Angebote. Die Verkaufsleitung steht dir dabei stets unterstützend zur Seite. Durch eine gute Kundenberatung und eine hohe Kundenzufriedenheitsquote schaffst du die Basis für eine langfristige Kundenbeziehung. Neben dem Tagesgeschäft versuchst du stets neue Kunden zu gewinnen und informierst dich über aktuelle Marktsituationen. Textübersetzungen für Marketingzwecke und Kundeninformationen ins Spanische erledigst du sicher und stilistisch korrekt. Kundenbesuche stehen nicht an der Tagesordnung, sind aber Teil des abwechslungsreichen Aufgabengebiets.

Das hast du dir echt verdient

Wir bieten dir eine leistungsgerechte Bezahlung ab EUR 22.204,00 brutto/Jahr. Eine Überbezahlung ist möglich, abhängig von deiner Qualifikation und Erfahrung. Darüber hinaus gibt’s bei uns zahlreiche Benefits.

Deine Benefits

Große und helle Büroräumlichkeiten

Ein ergonomischer Arbeitsplatz

Interne und externe Schulungen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten

Eine betriebliche Gesundheitsförderung (Gymnastikkurs, Massagen, Betriebsarzt, Firmen-Fußballverein FC Blecha)

Mineralwasser

Mitarbeiter-Parkplätze

Möglichkeit für ein warmes Mittagessen

Inanspruchnahme von Mitarbeiterwohnungen als Starthilfe

Firmensitz am Stadtrand von Neunkirchen in ruhiger Umgebung

Monatliches Lebensmittelpaket

Ein respektvoller Umgang miteinander

Freundliche Kollegen und ein angenehmes Arbeitsumfeld

Flache Hierarchien

Betriebsveranstaltungen (Mitarbeiterfest, Grillfeiern, u. v. m.)

Betriebsausflüge, Incentives und Sportevents



Du suchst eine anspruchsvolle Herausforderung in einem global agierenden Unternehmen?

Bereichere unser Team und bewirb dich!



Bitte sende uns deine Bewerbung ausschließlich per E-Mail an

Frau Maria Hatzl | M.Hatzl@blecha.at