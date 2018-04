Die GrECo International AG gehört in den Bereichen Risk Management und Versicherungsberatung zu den erfolgreichsten Unternehmen in Europa. Als Marktführer in Österreich sind wir bei namhaften Unternehmen aus Industrie, Gewerbe und öffentlicher Wirtschaft seit vielen Jahren etabliert.

Für unsere neue Niederlassung in Eisenstadt suchen wir engagierte und kommunikationsstarke Persönlichkeiten mit hoher Dienstleistungsorientierung:

ACCOUNT EXECUTIVE (m/w)

Ihr Aufgabengebiet:

Direkte Zusammenarbeit mit dem Account Manager

Unterstützung in allen Erfordernissen zur Dienstleistungserbringung für unsere Klienten – im Interesse unserer Klienten

Fachliche Beratung und Betreuung unserer nationalen und zum Teil internationalen Klienten

Vertrags- und Schadenverwaltung

Unsere Anforderungen:

Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung

Mehrjährige Berufserfahrung in der Versicherungsbranche

Gute Englisch- und MS-Office-Kenntnisse

Ständige Lernbereitschaft, Selbstorganisation, Teamorientierung

Das Jahresbruttogehalt für diese Position beträgt mindestens EUR 29.000,-. Die Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist selbstverständlich vorhanden.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

GrECo International AG

z. H. Frau Sabine Sedivy, Elmargasse 2–4, 1191 Wien

E-Mail: career@greco.eu

www.greco-jlt.com