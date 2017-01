Constantia Flexibles

Constantia Flexibles ist ein weltweit führender Hersteller für flexible Verpackungsprodukte und Etiketten. Die Unternehmensgruppe liefert ihre Produkte an zahlreiche multinationale Konzerne sowie lokale Marktführer in der Lebensmittel-, Tiernahrungs-, Pharma- und Getränkeindustrie. Insgesamt zählt Constantia Flexibles weltweit mehr als 3.000 Kunden und mehr als 10.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen produziert an 53 Standorten in 23 Ländern.

Für unser Werk im Raum Neunkirchen suchen wir ab sofort eine/n:

Mitarbeiter (m/w) Finanzen-Controlling Vollzeit

Ihre zukünftigen Aufgaben:

Forecasts und Budgeterstellung

Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen nach IFRS und Abbildung dieser im Konzern-Reportingtool

Koordination der Wirtschafts- und Steuerprüfungen

Ihre Qualifikationen:

Abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung, mindestens aber Maturaniveau sowie fundierte Bilanzbuchhaltungs- und Kostenrechnungskenntnisse

Mehrjährige Erfahrung im Finanzbereich

Hervorragende Englisch-, SAP- und Excel-Kenntnisse

Wir bieten Ihnen:

Abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem internationalen Konzern

Umfangreiche Einarbeitung in einem dynamischen und erfahrenem Team sowie ein hervorragendes Arbeitsumfeld

Zahlreiche Social Benefits

Für diese Stelle ist eine kollektivvertragliche Mindestentlohnung von brutto € 3.100,- vorgesehen. Selbstverständlich bieten wir eine marktkonforme Anpassung je nach Qualifikation und Berufserfahrung.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte (vorzugsweise per Mail) an:

Constantia Patz Ges.m.b.H.

Alice Hosendorfer

Guntramserstraße 7

A-2620 Loipersbach

T: +43 2635 600 -82

alice.hosendorfer@cflex.com

www.cflex.com