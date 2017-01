Wir suchen eine(n) engagierte(n), gewissenhafte(n), genaue(n) und verlässliche(n) BauleiterIn zur Abwicklung von Wohnbauprojekten.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team haben und bereit sind eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Position zu übernehmen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Foto an d@petrovic-dach.at.



Voraussetzungen: Abgeschlossene Berufsausbildung, Berufserfahrung, Führungsqualität, Durchsetzungsvermögen, Verantwortungsbewusstsein, selbstständiges und genaues Arbeiten, absolute Verlässlichkeit, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Führerschein B setzen wir voraus.



Entlohnung: laut Kollektivvertrag auf Vollzeitbasis, je nach Qualifikation und Berufserfahrung höheres Entgelt möglich



Bei Bedarf kann auch eine Unterkunft zur Verfügung gestellt werden.