Die Firma Gottwald sucht zum sofortigen Eintritt:

ELEKTRO-HELFER/IN

Vollzeit (38,5h), Dienstort: Melk, NÖ, Wien, Burgenland

In dieser Position erwartet Sie ein abwechslungsreicher Aufgabenbereich.



Ihre Aufgaben

Sie sind vorwiegend im Bereich Elektromontagen tätig.



Ihr Profil

Erfahrung als Elektrohelfer/in von Vorteil

Teamfähigkeit

Handwerkliches Geschick

Führerschein B

Gute Deutschkenntnisse

Die Arbeit in einem Team macht Ihnen Spaß und in stressigen Situationen bewahren Sie einen kühlen Kopf.



Wir bieten

Sicherheit eines mittelständigen Familienunternehmens

Fixanstellung und modernste Arbeitsbedingungen

Die Entlohnung erfolgt zumindest gemäß Kollektivvertrag und wird je nach Qualifikation und Erfahrung angepasst. Das Mindestgehalt für die ausgeschriebene Stelle beträgt € 1769,47 brutto/ Monat auf Vollzeitbasis. Überzahlung nach Vereinbarung möglich.

Bei Interesse der angebotenen Stelle senden Sie uns bitte Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto und Lebenslauf per Post an:

Fa. Gottwald GmbH & Co KG,

z.H. Elfriede Fischelmayr

Solarstraße 9, 3390 Melk

oder per Mail an: e.fischelmayr@gottwald.at