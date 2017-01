Die Seisenbacher GmbH mit Sitz in Ybbsitz ist mit rund 170 Mitarbeitern an Standorten in Österreich, Großbritannien und in den USA ein weltweit wachsender Anbieter von Interieur-Komplettlösungen für die internationale Schienenfahrzeugindustrie und anerkannter Partner der Industrie in der Lohnfertigung.

Aufgrund unseres Wachstums verstärken wir unser Team!

DU bist belastbar und flexibel in deiner Arbeitsweise?

DU bist kommunikativ und handelst teamorientiert?

DU hast hohen Eigenantrieb und bist bereit Verantwortung zu übernehmen?

DU gehst motiviert und zielstrebig an Herausforderungen heran?

Zu DEINEN Stärken zählen Organisation und Kommunikation?

Dann bist DU genau richtig bei uns!

Deine Aufgaben:

Durchführen von Abstimmungsgesprächen mit dem Kunden

Entwicklung kundenspezifisch abgestimmter technischer Lösungen

Erstellung von Detail- und Einbauzeichnungen

Ableitung von Stücklisten und Fertigungszeichnungen

Auswahl von Materialien und Technologien für Bauteile und Baugruppen

Abstimmung von Konstruktionen mit anderen Abteilungen hinsichtlich Fertigbarkeit und Montage

Umsetzung von technischen Änderungen

Dein Profil:

Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL, FH, Uni) im Bereich Maschinenbau oder Automatisierungs-technik

Mehrjährige Berufserfahrung in der Konstruktion und FE-Berechnung

Branchenerfahrung im Schienenfahrzeugbau wünschenswert

Sehr gute Kenntnisse in der 3D-Konstruktion idealerweise mit Creo 2.0

Erfahrung mit FE-Berechnungsprogrammen – idealerweise mit Creo Simulate

Sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse - MS-Office, (ERP vorteilhaft)

Kommunikations- und Teamfähigkeit

Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie Reisebereitschaft im In- und Ausland

Wir bieten:

Eine Anstellung in Vollzeit

Das Umfeld eines modernen, dynamisch wachsenden Familienunternehmens

Die Mitarbeit in einem motivierten, engagierten und sympathischen Team

Vielfältige & interessante Aufgaben durch nationale & internationale Geschäftspartner

Die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und deine eigenen Ideen einzubringen und umzusetzen

Für die Position gilt ein KV-Mindestgrundgehalt von € 2.429,52 pro Monat brutto. Eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung ist möglich.

Du bist interessiert?

Dann sende deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe deines Gehaltswunsches sowie des nächstmöglichen Eintritts-termins an jobs-at@seisenbacher.com