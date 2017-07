Zum ehestmöglichen Eintritt am Standort Gresten suchen wir im Dreischichtbetrieb zwei Schweißer/innen.

Ihre Aufgaben:

Als erfahrene/r Schweißer/in mit gültigen Prüfzeugnissen sind Sie im Bereich Finalisierung unter anderem für folgende Tätigkeiten zuständig:

Rüsten und Abrüsten von Maschinen und Anlagen

Start und Aufrechterhaltung der Produktion

Beseitigung kleinerer Störungen

Anlagenpflege und -wartung

Handschweißen (bei Bedarf)

Ihr Profil:

Gültige Schweiß-Zertifikate (MIG, MAG oder WIG)

Berufspraxis als Schweißer/in

Fähigkeit, Zeichnungen zu lesen und zu verstehen

selbständige Arbeitsweise und körperliche Belastbarkeit

Erfahrung mit Roboterschweißanlagen von Vorteil

Deutsch in Wort und Schrift

Diese Stelle ist bei Vorliegen der erforderlichen Kenntnisse zumindest in Beschäftigungsgruppe C04 (bzw. D00 mit Metallerlehre) des Kollektivvertrages der eisen- und metallerzeugenden und -verarbeitenden Industrie eingestuft.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter www.welser.com/karriere, per Mail an Job_at@welser.com oder per Post an "Welser Profile Austria GmbH, z.H. Personalwesen, Prochenberg 24, 3341 Ybbsitz".

Welser Profile bietet Ihnen die Sicherheit eines kontinuierlich gewachsenen Familienbetriebes und die Perspektiven eines weltweit tätigen Unternehmens. Werden Sie Teil eines erfolgreichen Teams!