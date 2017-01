TECHNIKER (M/W) FÃœR DACH- UND FASSADENSYSTEME

Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH hat sich in den letzten 70 Jahren mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Dach- und Fassadensystemen aus Aluminium in ganz Europa einen starken Namen gemacht. Mit 450 Mitarbeitern sind wir in über 21 europäischen Ländern erfolgreich am Markt vertreten – werden auch Sie Teil dieses starken Teams!

Zur Verstärkung unserer Abteilung Anwendungstechnik suchen wir ab sofort eine/n

TECHNIKER (M/W) FÜR DACH- UND FASSADENSYSTEME

IHR VERANTWORTUNGSBEREICH

Mengenermittlung

Angebotsaufbereitung

Erstellung von technischen Zeichnungen

Berechnungen für Schnee- und Windschutz, Entwässerungen, usw.

Ansprechpartner für Architekten, Projektanten und Spengler

Technische (Kunden-)Beratung am Telefon

Projektbegleitung und -ausarbeitung

IHRE QUALIFIKATION

Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL oder HTL-Fachschule Hochbau, Maschinenbau oder eine vergleichbare Ausbildung)

Ein zusätzlicher Hintergrund im Bereich Spenglerei/Dachdeckerei ist von Vorteil

Idealerweise erste Berufserfahrung im Baubereich

Bei entsprechender Eignung stellen wir aber auch einen Nachwuchstechniker/ eine Nachwuchstechnikerin ein

Erfahrung in der Erstellung von technischen Zeichnungen mit AutoCAD

Gute MS-Office Kenntnisse

Englisch in Wort und Schrift

Hohe Kundenorientierung sowie Kommunikationsstärke

Für diese Position ist ein Bruttomonatsgehalt von mind. € 2.000,- (lt. KV) mit der Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung vorgesehen.

Wollen Sie Teil der Erfolgsgeschichte von PREFA, dem Dach stark wie ein Stier, werden? Dann wenden Sie sich bitte an:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH

Frau Renate Schweighofer MA, MA.

T+43 2762 500-208 | E renate.schweighofer@neuman.at

WWW.PREFA.COM