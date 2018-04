Werkzeugmacher (m/w)

Aufgaben:

Metallverarbeitende Verfahren im Bereich des elektrischen Sonder-Heizkörperbaus (drehen, fräsen, bohren, etc.), Werkzeugbau und Instandhaltung

Anforderungen:

Ausbildung als Werkzeugmacher

Handwerkliches Geschick und Genauigkeit für Feinarbeiten

eigener PKW zur Erreichung des Arbeitsortes erforderlich

Wir bieten:

dauerhafte und abwechslungsreiche Position mit verantwortungsvollem Aufgabengebiet

Brutto-Monatslohn mindestens € 2.069,00 (38,5 Std), Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

Bewerbungsunterlagen bitte an:

carlo Loysch GmbH, Pielacher Str. 50, 3390 Melk oder gerne per E-Mail an office@carlo.at

Gemäß GBG wenden wir uns gleichermaßen an Damen und Herren.