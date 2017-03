Renommierte Kanzlei in St. Pölten sucht

Bilanzbuchhalter/in oder Buchhalter/in auf dem Weg dorthin

(ab 30 Std./Woche)

Wir sind jung, wir geben unser Bestes, wir lösen die Themen und schieben sie nicht weiter. Wir kommunizieren gerne und genau, wir lachen gerne und leben mit. Unser Wort gilt. Wir betreuen die Kleinen und die Mittleren.

Wir sind eine renommierte Kanzlei in St. Pölten. Wir führen Buchhaltung und Lohnverrechnung, wir erstellen Jahresabschlüsse, wir gründen um, begutachten, beraten nicht nur in steuerlichen Angelegenheiten, sondern auch in strategischen Fragen, wir lösen die Themen.

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännischen Ausbildung HAK, HAS, kfm. Lehre oder ähnliches, bereits praktische Erfahrung (gerne auch Wiedereinstieg nach der Karenz), Bereitschaft zur Weiterbildung, BMD Kenntnisse wären von Vorteil. Sie wollen selbständig arbeiten, sich in ein Team integrieren, Sonderfragen ebenso lösen wie die täglichen Sorgen, Teil von etwas Besonderem sein.



Das kollektivvertragliche Mindestgehalt beträgt ab EUR 1.700,- brutto pro Monat (40 Std./Woche), je nach Qualifikation und einschlägiger Berufserfahrung entsprechend mehr.

Worauf warten Sie noch?

Porschestraße 21, 3100 St. Pölten

Tel. 02742 / 73730, Fax 02742 / 73730-30

willkommen@walla-kainz.at, www.walla-kainz.at