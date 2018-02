Wir sind eine mittelgroße Steuerberatungskanzlei in Korneuburg, Laa/Thaya und Wolkersdorf. Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir bevorzugt für unseren Standort in Laa/Thaya eine(n)

BilanzbuchhalterIn oder BerufsanwärterIn



Idealerweise sollten Sie bisher in einer Wirtschaftstreuhand-Kanzlei beschäftigt gewesen sein und verfügen über BMD-Erfahrung.

Wir erwarten fachliches Wissen, die Bereitschaft zur Fortbildung, Teamfähigkeit sowie Interesse an einer verantwortungsvollen und eigenständigen Tätigkeit.

Wir bieten Ihnen ein interessantes Aufgabengebiet in einer vielseitigen und modernen Dienstleistungsorganisation und ein marktkonformes Bruttojahresgehalt ab EUR 30.942,80 für BilanzbuchhalterIn bzw. ab EUR 24.652,60 für BerufsanwärterIn für 40 Wochenstunden. Je nach Qualifikation und Berufserfahrung besteht Bereitschaft zur Überzahlung.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an office@krottendorfer-frummel.at