Metadynea Trading GmbH ist ein international tätiges Handelsunternehmen mit Sitz in Krems und einer Tochtergesellschaft in Genf, Schweiz. Beide Trading Gesellschaften beschäftigen sich mit dem weltweiten Handel von Chemikalien und beliefern große Teile der Industrie und der Kommunen sowie ein breites Netz an lokalen Händlern.

Unser Kremser Team verstärken wir nun mit einem/r BUCHHALTER/IN Vollzeit

In dieser Position arbeiten Sie sehr selbständig in einem kleinen international besetzten Team und berichten an den Financial Director.

Aufgabengebiet:

Verbuchen laufender Geschäftsfälle der österreichischen und Schweizer Handelsfirma (Debitoren/Kreditoren, Banken, Hauptbuch)

Belegprüfung, Kontenpflege, Zahlungsverkehr

Vorbereitung der UST-Meldungen und Reisekostenabrechnungen

Mitarbeit bei Monats- und Jahresabschluss nach UGB und IFRS

Unterstützung bei Budgetierung, Reporting und Abweichungsanalysen

Ansprechpartner/in für Wirtschaftsprüfer, Banken, Kunden, Lieferanten, Behörden

Anforderungsprofil und Kompetenzen:

kaufmännische Ausbildung (vorzugsweise HAK-Matura)

mehrjährige Berufserfahrung

Microsoft Dynamics AX-Kenntnisse von Vorteil

Sicherer Umgang mit MS Office Programmen

Buchhalter-/Bilanzbuchhalter-Prüfung von Vorteil

Erfahrung in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Kulturen

Integrität, Genauigkeit, hohe Zahlenaffinität

Selbständigkeit, Belastbarkeit, Lösungsorientierung

ausgezeichnete Englischkenntnisse erforderlich, Russisch- und Französischkenntnisse von Vorteil

Wir bieten eine interessante Tätigkeit in einem internationalen Konzernumfeld bei flexibler Arbeitszeit und attraktiven Rahmenbedingungen. Das monatliche Mindestentgelt (KV Handel) beträgt € 2.500,00 brutto mit Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Erfahrung.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung an

Metadynea Austria GmbH

z. H. Maria Mandl

Hafenstraße 77

3500 Krems

Tel.: 02732/899-1239

E-Mail: maria.mandl@metadynea.com