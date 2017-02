Die Lebenshilfe Hartberg ist seit 1988 als Anbieter von sozialen Dienstleistungen an vier Standorten im Bezirk aktiv. Für die Verwaltung mit Sitz in St. Johann in der Haide wird ab sofort ein/e neue/r Mitarbeiter/in gesucht für Lohnverrechnung und EDV-Betreuung im Ausmaß von 38 Wochenstunden

Ihr Aufgabengebiet:

Personalverwaltung: Div. Meldungen, Klärung arbeitsrechtlicher Fragen, etc.

Aufbereitung der Daten für die Lohnverrechung

EDV-Betreuung: Kooperation mit IT-Administrator, Verwaltung E-Mail-Accounts, Klärung von Anwendefragen, etc.

Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Wir erwarten uns:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung auf Maturaniveau

Idealerweise Lehrgang für Personalverrechnung

Einschlägige berufliche Praxis

Hohe EDV-Affinität

Team- und Konfliktfähigkeit

Hohe soziale Kompetenz und Stressresistenz

Selbständigkeit und struktiertes, zielorientiertes Arbeiten

Wir bieten Ihnen:

Strukturierte und gut eingeführte interne Abläufe

Ein engagiertes und kompetentes Team

Gutes Arbeitsklima

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Hohe Eigenverantwortlichkeit

Angemessene Entlohung gem. KV der Sozialwirtschaft Österreich, Verwendungsgruppe 6 unter Anrechnung allfälliger Vordienstzeiten, KV-Mindestgehalt für 38 Stunden € 2.054,40.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schriftlich sobald wie möglich an

Hr. Mag. Roland Edelhofer unter office@lebenshilfe-hartberg.at