Das Ländliche Fortbildungsinstitut Niederösterreich sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Mitarbeiter/in im Bereich Buchhaltung / Büroassistenz

Ihre Aufgaben umfassen Bereiche der Buchhaltung, des Rechnungs- sowie Personalwesens. Sie sind

erste Anlaufstelle für unsere Kursteilnehmer/innen.

Ihre Aufgaben:

Laufende Buchungen, Vorbereitung für die Jahresabschlussbuchungen

Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Kursabwicklung: Anmeldungen/Anfragen entgegennehmen, Auskunft am Telefon,

Informationsmaterial, Einladungen und Rechnungen verschicken, Wartung Kursteilnehmer im

Kursverwaltungsprogramm, Allgemeine Bürotätigkeiten

bei der Sozialversicherung vorbereiten)

bei der Sozialversicherung vorbereiten) Verwaltung Vortragende/Trainer, Finanzamtsmeldung

Implementierung neuer Bürosoftwarelösungen

Qualifikation:

Fachliche Voraussetzungen

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (zB HAK)

min. 3-jährige Berufserfahrung in der Buchhaltung (BMD von Vorteil)

sehr gute MS-Office Kenntnisse

Persönliche Voraussetzungen

Spaß an einem anspruchsvollen Aufgabengebiet in einer Bildungseinrichtung

Belastbarkeit, Geduld, vernetztes Denken

hohes Maß an Genauigkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft

Selbstständigkeit

Hohe Kunden- und Serviceorientierung

Rahmenbedingungen

Dienstort: St. Pölten

Stundenausmaß der Tätigkeit: 40 Wochenstunden (Karenzvertretung)

Mindestgehalt: 2.161,40,- € /Monat (brutto)

Wenn Sie Interesse an dieser abwechslungsreichen Tätigkeit haben, richten Sie Ihre vollständigen

Bewerbungsunterlagen per E-Mail bitte bis 27. April 2018 an:



LFI Niederösterreich

Wiener Straße 64

3100 St. Pölten

E-Mail: lfi@lk-noe.at

Tel.: 050 259 26101