Die Fleischerei Hofmann in Hollabrunn ist seit über 125 Jahren dafür bekannt, typische Weinviertler Fleisch- und Wurstspezialitäten herzustellen.

Wir suchen für unsere Zentrale in Hollabrunn

Büromitarbeiter/in - Vollzeit

Ihr Aufgabengebiet:

Telefonische Korrespondenz mit Kunden und Lieferanten

Abwicklung von Kunden- und Lieferantenbestellungen

Diverse administrative und organisatorische Tätigkeiten

Vorbereitende Tätigkeiten für die Buchhaltung

Sie verfügen über:

Kaufmännische Ausbildung

Eigenverantwortliches, lösungsorientiertes Arbeiten

Kommunikations- und Teamfähigkeit

Genauigkeit, Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein

Flexibilität und Belastbarkeit

Fundierte MS-Office Kenntnisse (Word, Outlook, Excel)

Entlohnung:

Das gesetzliche Mindestentgelt auf Basis Vollbeschäftigung beträgt € 1.260,00 brutto/Monat. Bereitschaft zur Überbezahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung möglich.

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto per E-Mail an Job@fleischhauerei-hofmann.at oder schriftlich an Fleischerei Hofmann GmbH, Sparkassegasse 26-28, 2020 Hollabrunn