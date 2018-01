Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH hat sich in den letzten 70 Jahren mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Dach- und Fassadensystemen aus Aluminium in ganz Europa einen starken Namen gemacht. Mit 500 Mitarbeitern sind wir in über 22 europäischen Ländern erfolgreich am Markt vertreten – werden auch Sie Teil dieses starken Teams!

Zur Verstärkung unseres erfolgreichen Vertriebsteams suchen wir ab sofort eine/n

ERFAHRENE/R EXPORTSACHBEARBEITER/IN

IHR VERANTWORTUNGSBEREICH

Telefonische Betreuung von unseren internationalen Kunde

Erstellung von Angeboten

Auftragsannahme (telefonisch und schriftlich)

Bearbeitung der Aufträge sowie Eingabe in das ERP-System

Auftragsabwicklung sowie aktiver Kontakt zu unserem Logistikdienstleister

Erstellung von Fakturen und Gutschriften sowie Aktualisierung der Stammdaten

Reklamationsabwicklung

Sonstige administrative Tätigkeiten und bei Bedarf Mitarbeit bei Projekten

IHRE QUALIFIKATION

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Vertriebsinnendienst, Auftragsabwicklung und Logistik

Kenntnisse in der Zollabwicklung von Vorteil

Sehr gute MS Office Kenntnisse

Sehr gute Englischkenntnisse und eine weitere Fremdsprache von Vorteil

Genauigkeit in der Arbeitsabwicklung

Gewissenhafter und flexibler Teamplayer mit hoher Kundenorientierung

Sie arbeiten gerne im Team und suchen eine verantwortungsvolle Aufgabe? Sie sind engagiert und wir können

uns jederzeit auf Sie verlassen? Dann sind sie genau richtig für uns!

WIR BIETEN Ihnen ein ein modernes Arbeitsumfeld mit attraktiven Rahmenbedingungen. Das Monatsgehalt lt.

KV beträgt € 2.500,- brutto mit der Bereitschaft zur Überbezahlung je nach Qualifikation und Erfahrung.

Wollen Sie Teil der Erfolgsgeschichte von PREFA, dem Dach stark wie ein Stier, werden? Dann wenden Sie sich bitte an:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH

Frau Renate Schweighofer MA, MA.

T+43 2762 500-208 | E renate.schweighofer@neuman.at

WWW.PREFA.COM