In den Justizanstalten Sonnberg und Göllersdorf gelangt die Funktion des Leiters/der Leiterin des Rechtsbüros zur Besetzung.

Um diese Funktion können sich Personen bewerben, die über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften verfügen und die Ernennungserfordernisse für die Verwendungsgruppe A1 erfüllen.

Wertigkeit/Einstufung: A1/1 bzw. v1/1

Dienststelle: Justizanstalt Sonnberg

Dienstort: Sonnberg

Vertragsart: Unbefristet

Beschäftigungsausmaß: Vollzeit

Beginn der Tätigkeit: ehestmöglich

Ende der Bewerbungsfrist: 31.01.2018

Monatsentgelt/bezug mindestens: € 2.527,5 brutto (A1/1) bzw. € 2.769,-- brutto (v1/1)

Referenzcode: BMJ-18-0007



Nähere Informationen betreffend „Aufgaben und Tätigkeiten“ sowie „Erfordernisse“ sind auch unter www.jobboerse.gv.at oder unter www.ams.at abrufbar.

Die Bewerbungsfrist endet mit 31. Jänner 2018 (Einlangen in der Justizanstalt Sonnberg). Bewerbungsunterlagen sind schriftlich unmittelbar an die Justizanstalt Sonnberg (Sonnberg 1, 2020 Hollabrunn, jasonnberg.leitung@justiz.gv.at) zu richten.

Die Bewerberinnen und Bewerber haben in ihrem Bewerbungsgesuch die Gründe anzuführen, die sie für die Ausübung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen.